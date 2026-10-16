comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Bailar folklore después de los 65: esto dice la ciencia sobre memoria, equilibrio y la salud del cerebro

La Organización Mundial de la Salud incluye el baile entre las actividades físicas que suman para la salud. Un estudio clásico asoció la danza con menor riesgo de demencia en personas mayores, aunque sus propios autores piden cautela.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Danzas folklóricas en adultos mayores
La Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos. Foto: Gobierno de Gualeguaychú
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las peñas de folklore, las fiestas populares y los encuentros familiares en días feriados suelen terminar con una ronda de baile. En muchos casos, quienes más disfrutan esa ronda son los adultos mayores, que aprendieron esas danzas de chicos. Más allá del valor cultural, la pregunta aparece cada vez con más frecuencia: ¿bailar ayuda a mantener la mente y el cuerpo en forma con los años? La respuesta tiene datos sólidos y también matices importantes.

El baile cuenta como actividad física, según la OMS

En noviembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud presentó sus directrices sobre actividad física y hábitos sedentarios. Recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad.

El organismo no exige un gimnasio para cumplir esa meta, ya que toda actividad física es beneficiosa y puede realizarse como parte del trabajo, el deporte, el ocio o el transporte, pero también del baile, el juego y las tareas domésticas cotidianas.

Para las personas mayores, hay una indicación específica: se aconseja a los adultos de 65 años o más que añadan actividades destinadas a reforzar el equilibrio y la coordinación, así como el fortalecimiento de los músculos, para ayudar a prevenir las caídas y mejorar la salud. Las danzas folklóricas suelen combinar desplazamientos, giros, cambios de ritmo y coordinación con una pareja o un grupo, y para que componentes sirvan para cumplir la recomendación depende de la intensidad, la frecuencia y la condición de cada persona.

Contenido Recomendado

Desconsuelo en el folklore:murió a los 78 años uno de los maestros que dejó su huella en la música y la danza por más de 6 décadas

juan domingo chiqui smiraglia folklore música popular

Dónde queda Huanguelén, el pueblo que vio nacer a José Larralde y cuyo nombre de origen mapuche significa “lucero del alba”

José Larralde, histórico artista de folklore argentino

El documento de la OMS también vincula el movimiento con la salud mental y cerebral. Según el organismo, la actividad física regular es fundamental para prevenir y ayudar a manejar las cardiopatías, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, así como para reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad, disminuir el deterioro cognitivo, mejorar la memoria y potenciar la salud cerebral.

Danzas folklóricas en adultos mayores
Danzas folklóricas en adultos mayores. Foto: Cultura.gob.ar

El estudio que relacionó la danza con menor riesgo de demencia

La investigación más citada sobre este tema se publicó en junio de 2003 en el New England Journal of Medicine. Un equipo encabezado por el neurólogo Joe Verghese del Albert Einstein College of Medicine analizó la relación entre actividades de ocio y riesgo de demencia en una cohorte de 469 personas mayores de 75 años que vivían en la comunidad y no tenían demencia al comienzo del estudio.

Los participantes fueron seguidos durante unos cinco años en promedio y en ese período, 124 desarrollaron demencia. Al cruzar los datos con los hábitos de cada persona, la lectura, los juegos de mesa, tocar instrumentos musicales y bailar se asociaron con un menor riesgo de demencia.

Dentro de ese estudio, hay un detalle que hace especial al baile: los investigadores separaron las actividades en dos grupos, cognitivas y físicas, y encontraron que cada punto adicional en la escala de actividad cognitiva se asoció significativamente con menor riesgo de demencia, mientras que en la escala de actividad física no hubo esa asociación. Entre las actividades físicas, la danza fue la que se destacó.

Una posible lectura, que es una interpretación y no un resultado del estudio, es que bailar combina movimiento con exigencias mentales: recordar la secuencia de pasos, seguir el ritmo y coordinarse con otra persona.

Es importante destacar que el trabajo es observacional, es decir, muestra una asociación, no prueba que bailar prevenga la demencia. Los propios autores lo dejan claro en sus conclusiones dado que se necesitan ensayos controlados para evaluar el efecto protector de las actividades de ocio cognitivas sobre el riesgo de demencia.

Una de las dudas era si las personas dejaban de hacer actividades porque la enfermedad ya estaba empezando sin síntomas visibles. Los investigadores intentaron controlarlo y llegaron a la conclusión de que la asociación con la actividad cognitiva se mantuvo después de excluir a los participantes con posible demencia preclínica al inicio.

danzas folklóricas después de los 60
Se aconseja a los adultos de 65 años o más que añadan actividades destinadas a reforzar el equilibrio y la coordinación. Foto: Definición

Recomendaciones para empezar o retomar danzas folklóricas

  • Consultar al médico antes de sumar actividad física regular, sobre todo si hay problemas cardíacos, de articulaciones o antecedentes de caídas.
  • Empezar de a poco con danzas de ritmo moderado y aumentar la duración gradualmente.
  • Usar calzado firme y cerrado y bailar sobre superficies sin desniveles ni alfombras sueltas.
  • Hidratarse y respetar el cansancio, especialmente en eventos largos o al aire libre.
  • Buscar espacios grupales, como talleres en centros culturales o de jubilados. Suman el componente social, aunque su efecto específico no fue medido en los estudios citados.
FolkloreSaludDanza
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Desayuno o merienda proteica:cómo hacer huevos revueltos cremosos y deliciosos en tan solo 5 minutos

    Desayuno o merienda proteica: cómo hacer huevos revueltos cremosos y deliciosos en tan solo 5 minutos

  2. Los psicólogos coinciden sobre los días de lluvia:“El 60% de la población se siente más triste, con menos energía y experimenta más cambios de humor”

    Los psicólogos coinciden sobre los días de lluvia: “El 60% de la población se siente más triste, con menos energía y experimenta más cambios de humor”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Día de la Lealtad Peronista:qué se recuerda este 17 de octubre y por qué no es feriado

17 de octubre Día de la Lealtad, Perón, Evita, Peronismo

Tras regresar de su viaje a Estados Unidos, Milei habló con Marco Rubio desde Olivos:los detalles del llamado telefónico

Ni Villarruel ni Caputo:Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027

El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

Economía

Luis Caputo afirmó que las inversiones impulsadas por el RIGI harán posible el fin del cepo cambiario

Luis Caputo.

El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

Inflación mayorista de septiembre 2026:subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta

Es socia de TikTok y Paypal y busca imponerse en el negocio cripto:la nueva fintech china que crece en Argentina

Internacionales

Viajó más de 24 horas para encontrarse con una mujer que había conocido en una app de citas:la dura realidad que encontró al llegar

Hombre engañado por una mujer hecha con Inteligencia artificial.

Habló el cirujano que operó al Papa León XIV:“No hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”

Donald Trump suspendió parte de las sanciones contra Rusia y apeló al “interés nacional” de EEUU

París en llamas:incendios y saqueos en medio de una masiva marcha contra Macron en Francia