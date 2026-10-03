Feriados 2027: cómo tener 9 días de descanso usando solo 2 días de vacaciones

Calendario de feriados que permite descansar varios días seguidos. Foto: Freepik

El calendario oficial de feriados 2027 ofrecerá una oportunidad ideal para quienes quieran extender sus días de descanso sin utilizar una gran cantidad de jornadas de vacaciones. En marzo, la combinación de un fin de semana, dos días hábiles de licencia y los feriados de la Semana Santa permitirá alcanzar nueve días consecutivos de descanso solicitando solamente dos días en el trabajo.

La estrategia puede resultar especialmente atractiva para quienes quieran organizar una escapada, realizar un viaje o simplemente aprovechar un período prolongado sin actividad laboral.

Cómo maximizar los feriados. Foto: Freepik

Cómo conseguir 9 días de descanso en marzo de 2027

La clave estará en solicitar vacaciones durante el lunes 22 y martes 23 de marzo de 2027. Al unir esas dos jornadas con los feriados y el fin de semana, se podrá formar un período de nueve días consecutivos.

El calendario quedará organizado de la siguiente manera:

Sábado 20 y domingo 21 de marzo: fin de semana.

Lunes 22 y martes 23 de marzo: días de vacaciones solicitados.

Miércoles 24 de marzo: feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 25 y viernes 26 de marzo: Jueves Santo y Viernes Santo.

Sábado 27 y domingo 28 de marzo: fin de semana.

De esta manera, será posible disfrutar de nueve días seguidos sin trabajar, utilizando solamente dos jornadas del período anual de vacaciones.

La alternativa resulta conveniente para quienes quieran maximizar el rendimiento de sus días de licencia y planificar con anticipación un viaje durante el primer tramo del año.

Qué feriados permiten extender el descanso

El 24 de marzo es un feriado nacional inamovible correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Su cercanía con las celebraciones de Semana Santa genera la posibilidad de conformar este descanso extendido.

A su vez, Jueves Santo y Viernes Santo forman parte del calendario de Semana Santa y permiten completar la secuencia de días sin actividad laboral para buena parte de los trabajadores.

Por eso, la combinación de las fechas de marzo de 2027 se presenta como una de las alternativas más convenientes para quienes buscan organizar un período largo de descanso utilizando una cantidad reducida de días de vacaciones.

Otro fin de semana largo para aprovechar en 2027

Marzo no será la única oportunidad para extender los descansos durante 2027. Otro momento destacado del calendario aparecerá en octubre, alrededor del feriado del 12 de octubre.

El esquema permitirá conformar un fin de semana de tres días consecutivos entre el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, generando una nueva oportunidad para realizar una escapada o planificar actividades turísticas.

La fecha tendrá especial relevancia para quienes busquen aprovechar los últimos fines de semana largos del año y organizar viajes dentro de Argentina.

Fechas clave de feriados en 2027. Foto: Unsplash.

Cómo planificar las vacaciones de 2027

Para sacar el máximo provecho del calendario, una de las claves será reservar con anticipación los días hábiles que quedan ubicados entre feriados y fines de semana.

En el caso de marzo, solicitar solamente el lunes 22 y martes 23 permitirá encadenar nueve días de descanso hasta el domingo 28. Así, los trabajadores podrán extender significativamente el período libre sin consumir una gran cantidad de días de vacaciones.

El calendario de feriados 2027 vuelve a convertirse de esta manera en una herramienta útil para planificar viajes, escapadas y períodos prolongados de descanso con el menor uso posible de jornadas laborales.