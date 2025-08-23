Es conveniente o no consumir la banana cuando está marrón: la ciencia reveló este misterio gastronómico

Las manchas marrones, tanto en la cáscara como en la pulpa, son producto de un proceso natural llamado pardeamiento enzimático, causado por la reacción de la enzima polifenol oxidasa. Conocé la revelación de este interrogante.

Bananas. Foto: Unsplash.

El consumo de frutas y verduras es vital para mantener una alimentación equilibrada. En este contexto, muchas personas se preguntan si es conveniente o no, consumir las bananas cuando tienen manchas marrones.

Según la ciencia, las bananas atraviesan diferentes fases de maduración: primero son verdes, después amarillas y, luego, marrones. En esta última instancia, muchos dudan si hay que consumirlas o no.

Las bananas tienen diferentes etapas de maduración. Foto: Unsplash.

Las manchas marrones, tanto en la cáscara como en la pulpa, son producto de un proceso natural llamado pardeamiento enzimático, causado por la reacción de la enzima polifenol oxidasa (PPO) al entrar en contacto con el oxígeno.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aclaró que comer bananas marrones es seguro y, a pesar del estado avanzado de maduración, la fruta conserva sus propiedades nutricionales.

No las tires: ¿Cómo aprovechar las bananas que están maduras?

Si aún así genera desconfianza consumirlas crudas, los especialistas recomiendan usarlas en recetas que requieran cocción, como por ejemplo: budines, panqueques o tortas.

De esta manera, además de evitar su desperdicio, se eliminan posibles bacterias que podrían haberse desarrollado en la superficie.

Las manchas marrones en las bananas son producto de un proceso natural llamado pardeamiento enzimático. Foto: Unsplash.

Por otro lado, los expertos señalan que siempre es fundamental revisar el estado de la fruta antes de comerla.

Si presenta olor a alcohol o fermentación, textura viscosa o babosa, o señales de moho, entonces no debe consumirse, ya que se encuentra en descomposición.

Los múltiples beneficios de la banana