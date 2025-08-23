Es conveniente o no consumir la banana cuando está marrón: la ciencia reveló este misterio gastronómico
El consumo de frutas y verduras es vital para mantener una alimentación equilibrada. En este contexto, muchas personas se preguntan si es conveniente o no, consumir las bananas cuando tienen manchas marrones.
Según la ciencia, las bananas atraviesan diferentes fases de maduración: primero son verdes, después amarillas y, luego, marrones. En esta última instancia, muchos dudan si hay que consumirlas o no.
Las manchas marrones, tanto en la cáscara como en la pulpa, son producto de un proceso natural llamado pardeamiento enzimático, causado por la reacción de la enzima polifenol oxidasa (PPO) al entrar en contacto con el oxígeno.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aclaró que comer bananas marrones es seguro y, a pesar del estado avanzado de maduración, la fruta conserva sus propiedades nutricionales.
Si aún así genera desconfianza consumirlas crudas, los especialistas recomiendan usarlas en recetas que requieran cocción, como por ejemplo: budines, panqueques o tortas.
De esta manera, además de evitar su desperdicio, se eliminan posibles bacterias que podrían haberse desarrollado en la superficie.
Por otro lado, los expertos señalan que siempre es fundamental revisar el estado de la fruta antes de comerla.
Si presenta olor a alcohol o fermentación, textura viscosa o babosa, o señales de moho, entonces no debe consumirse, ya que se encuentra en descomposición.
Los múltiples beneficios de la banana
- Ayuda a controlar el peso: su capacidad de saciar el hambre, gracias a la fibra, la convierte en una excelente opción para incluir en dietas para bajar de peso.
- Mejora la digestión: su alto contenido de fibra promueve una digestión saludable y previene el estreñimiento.
- Regula el estado de ánimo: al estimular la producción de serotonina, la banana contribuye a mejorar el estado de ánimo y a reducir el estrés.
- Ricas en potasio: el potasio es esencial para el correcto funcionamiento del corazón, los músculos y los nervios, además de ayudar a regular la presión arterial.