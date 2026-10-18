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La psicología dice que preferir estar solo no siempre es por ser antisocial: en realidad, puede revelar una mayor autonomía emocional

Aunque muchas personas relacionan la soledad con la tristeza o las dificultades para socializar, distintas investigaciones psicológicas muestran que elegir pasar tiempo a solas puede tener beneficios para el bienestar emocional. Qué significa este comportamiento y cuándo puede ser positivo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Antisocial. Foto: Freepik.
La psicología revela qué significa preferir estar solo: lejos de ser una conducta antisocial, puede estar relacionada con una mayor autonomía emocional y bienestar personal. Foto: Freepik.
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Preferir una tarde en casa antes que una reunión con amigos, disfrutar de una caminata sin compañía o necesitar momentos de silencio después de un día agitado son comportamientos más comunes de lo que parece. Sin embargo, quienes disfrutan de estas experiencias suelen enfrentarse a una interpretación negativa: que son antisociales, tímidos o tienen dificultades para relacionarse.

La psicología ofrece una perspectiva diferente sobre las personas que prefieren estar solas. Lejos de representar necesariamente un problema, elegir momentos de soledad puede estar relacionado con la autonomía personal, la capacidad de reconocer las propias necesidades y la regulación de las emociones.

La diferencia fundamental está en un aspecto que los especialistas consideran clave: no es lo mismo estar solo por elección que sentirse solo por falta de vínculos sociales.

Disfrutar de la soledad tiene una explicación psicológica: distintos estudios científicos señalan que elegir momentos sin compañía puede favorecer la tranquilidad y la reflexión. Foto: Freepik.

Qué dice la psicología sobre las personas que prefieren estar solas

Durante mucho tiempo, la soledad fue asociada principalmente con experiencias negativas, como el aislamiento, la tristeza o la falta de relaciones personales. Sin embargo, la investigación psicológica distingue entre la soledad no deseada y el tiempo que una persona decide dedicar voluntariamente a sí misma.

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Depresion

En este último caso, la experiencia puede resultar positiva, especialmente cuando responde a una necesidad personal y no a una situación impuesta.

Desde la perspectiva de la teoría de la autodeterminación, la autonomía es una necesidad psicológica fundamental. Esto significa que las personas suelen experimentar mayor bienestar cuando sienten que sus decisiones responden a sus propios intereses y valores, en lugar de estar condicionadas exclusivamente por presiones externas.

Por eso, disfrutar de la propia compañía no implica necesariamente rechazar a los demás. En algunos casos, simplemente refleja una preferencia por disponer de espacios personales para descansar, reflexionar o realizar actividades sin compañía.

Mujer; viaje; naturaleza.
Las personas que prefieren estar solas no necesariamente son antisociales: la psicología explica por qué disfrutar de la propia compañía puede ser una elección saludable. Foto: Unsplash.

Por qué elegir estar solo puede favorecer el bienestar emocional

Uno de los aspectos más interesantes de la soledad voluntaria es su posible relación con la regulación emocional.

Las interacciones sociales, incluso cuando son agradables, requieren atención, comunicación y adaptación constante al entorno. Por ese motivo, disponer de momentos individuales puede ayudar a disminuir la estimulación y recuperar cierta tranquilidad.

Entre los beneficios que puede ofrecer el tiempo a solas, siempre que sea elegido y resulte satisfactorio, se encuentran:

  • Mayor autonomía personal: permite decidir cómo utilizar el tiempo sin depender permanentemente de la compañía de otras personas.
  • Espacios para la reflexión: facilita pensar sobre experiencias, decisiones y necesidades personales.
  • Descanso emocional: puede ofrecer una pausa frente a las exigencias sociales y cotidianas.
  • Mayor libertad para realizar actividades: permite disfrutar de intereses personales sin necesidad de compartirlos.

Sin embargo, estos beneficios no aparecen automáticamente por pasar más tiempo solo. La motivación, el contexto y la satisfacción con la experiencia son factores determinantes.

Mujer; televisión; película.
Estar solo no es lo mismo que sentirse solo: los especialistas destacan que la soledad voluntaria puede tener beneficios emocionales cuando responde a una decisión personal. Foto: Pexels.

La diferencia entre disfrutar de la soledad y sentirse aislado

La psicología establece una distinción importante entre la soledad elegida y la soledad no deseada.

Mientras que la primera puede representar una experiencia de descanso y libertad, la segunda suele estar acompañada por sentimientos de desconexión, tristeza o insatisfacción con los vínculos personales.

Una persona puede disfrutar de pasar varias horas sin compañía y, al mismo tiempo, mantener relaciones familiares, amistades y una vida social satisfactoria. En cambio, alguien puede estar rodeado de personas y experimentar una profunda sensación de soledad si considera que sus relaciones no responden a sus necesidades emocionales.

Por eso, la cantidad de tiempo que alguien pasa solo no alcanza para determinar su bienestar psicológico. También importa cómo vive esa experiencia y si cuenta con vínculos significativos.

Persona solitaria; independencia; soledad.
La psicología identifica una diferencia clave entre la soledad y el aislamiento: quienes disfrutan de momentos a solas pueden mantener vínculos sociales saludables y satisfactorios. Foto: Pexels.

¿Las personas que prefieren estar solas tienen mayor inteligencia emocional?

Aunque suele afirmarse que quienes disfrutan de la soledad poseen una inteligencia emocional superior, la evidencia científica no permite establecer esa conclusión de manera general.

Lo que sí sugieren distintas investigaciones es que la capacidad de elegir momentos de soledad por motivos propios puede estar vinculada con experiencias emocionales más satisfactorias.

Esto no significa que todas las personas que prefieren estar solas sean emocionalmente más maduras, independientes o seguras de sí mismas. Tampoco implica que quienes disfrutan de una vida social activa tengan menos autonomía.

En realidad, ambas preferencias pueden ser saludables cuando responden a necesidades personales y no generan malestar significativo.

Qué significa preferir estar solo, según la psicología

La principal conclusión es que preferir la soledad no convierte automáticamente a una persona en antisocial.

Antisocial. Foto: Freepik.
Preferir quedarse en casa antes que salir con amigos puede tener un significado más profundo: según investigaciones psicológicas, esta elección puede estar vinculada con la necesidad de descanso y autonomía personal. Foto: Freepik.

Para algunas personas, pasar tiempo a solas representa una oportunidad para recuperar energía, organizar pensamientos y disfrutar de actividades individuales. Para otras, las experiencias compartidas son una fuente fundamental de bienestar.

Ninguna de estas preferencias es necesariamente mejor que la otra. Lo importante es que exista un equilibrio satisfactorio entre los espacios personales y los vínculos sociales, y que la elección de estar solo no se transforme en una forma de aislamiento que provoque sufrimiento.

En definitiva, disfrutar de la propia compañía puede ser una expresión de autonomía emocional, pero su significado depende de las circunstancias y de cómo cada persona experimenta esos momentos.

La información se basa en investigaciones científicas publicadas en las revistas especializadas British Journal of Social Psychology (2024), PLOS ONE (2022) y European Journal of Social Psychology (2023), que analizan la relación entre la soledad elegida, la autonomía personal y el bienestar emocional.

PsicologíaSalud mental
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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