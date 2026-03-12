La psicología revela por qué algunas personas llegan a los 60 sin un círculo de amigos íntimos. Foto: Grok AI.

Durante décadas, la idea de que una persona mayor sin amigos cercanos es alguien solitario o con dificultades para relacionarse se instaló en muchas sociedades. Sin embargo, algunos enfoques recientes dentro de la psicología social proponen una mirada distinta sobre este fenómeno.

Diversos análisis sobre comportamiento humano sostienen que muchas personas que llegan a los 60 años sin amistades íntimas no lo hacen por falta de habilidades sociales, sino porque a lo largo de su vida asumieron un rol muy particular dentro de sus vínculos: el de sostén emocional de los demás.

El rol invisible del “apoyo emocional”

Un informe difundido por el portal especializado Global English Editing señala que existe un perfil social frecuente en muchos grupos: personas que se convierten en confidentes, mediadores o consejeros naturales.

De acuerdo con el investigador del MIT, Alex ‘Sandy’ Pentland, en casi todos los círculos sociales aparece alguien que cumple ese papel. Se trata de quienes escuchan los problemas de amigos, familiares o compañeros de trabajo, ayudan a resolver conflictos y brindan apoyo en momentos difíciles.

Este tipo de personas suele desarrollar una gran empatía y habilidades sociales sólidas. Sin embargo, el problema surge cuando esa dinámica se vuelve unilateral.

Con el paso del tiempo, el vínculo puede transformarse en una relación desigual, en la que una persona brinda apoyo constante mientras recibe mucho menos acompañamiento emocional.

Cuando las relaciones cambian con el paso del tiempo

Durante años, estas dinámicas pueden pasar desapercibidas. Mientras la persona continúa ofreciendo contención, el grupo social parece mantenerse estable.

Pero la vida trae cambios inevitables: jubilaciones, mudanzas, transformaciones familiares o nuevas rutinas. En ese contexto, algunas relaciones se debilitan o desaparecen.

Es entonces cuando muchas personas descubren que, pese a haber estado presentes para otros durante décadas, no cuentan con el mismo nivel de apoyo dentro de su propio círculo.

El desgaste emocional acumulado

La psicología también advierte que absorber constantemente los problemas y emociones de los demás puede generar un desgaste significativo con el paso del tiempo.

Quienes cumplen el rol de sostén emocional suelen ser altamente empáticos, pero también pueden experimentar cansancio mental o necesidad de establecer límites más claros en sus relaciones personales.

Por ese motivo, en etapas más avanzadas de la vida, algunas personas optan por reducir su círculo social y priorizar vínculos más auténticos y equilibrados.

La clave de las amistades duraderas

Los especialistas coinciden en que la reciprocidad es el factor más importante en cualquier amistad saludable. Las relaciones que perduran suelen basarse en un intercambio equilibrado de apoyo, confianza y acompañamiento.

Desde esta perspectiva, llegar a los 60 años sin un grupo amplio de amigos cercanos no necesariamente refleja una incapacidad para relacionarse. En muchos casos, puede ser la consecuencia de haber dedicado gran parte de la vida a sostener emocionalmente a otros.

Lejos de ser un signo de aislamiento, algunos expertos sostienen que esta situación también puede representar una oportunidad para redefinir los vínculos y construir relaciones más auténticas en una nueva etapa de la vida.