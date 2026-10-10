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Día Mundial de la Salud Mental: lanzan en Argentina un nuevo tratamiento para la depresión

Un laboratorio presentó un medicamento con resultados favorables en ensayos clínicos. La novedad amplía las alternativas terapéuticas para el trastorno depresivo mayor y brinda una luz para el acceso a la salud mental.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que busca visibilizar la importancia del bienestar psicológico y promover también el acceso a la atención en esta índole. En este contexto, en Argentina se presentó un nuevo tratamiento farmacológico para el trastorno depresivo mayor, una enfermedad que puede afectar las relaciones personales, el trabajo y hasta las actividades cotidianas de cada paciente.

El medicamento, desarrollado y comercializado por el laboratorio Gador, combina dos principios activos con mecanismos de acción complementarios. Según los resultados difundidos de los ensayos clínicos, la combinación mostró diferencias en la reducción de los síntomas desde las primeras semanas. Aunque estos resultados representan una alternativa para el abordaje de la depresión, la respuesta depende de cada paciente y la indicación requiere una evaluación médica.

Esta pastilla combina dos principios activos que actúan mediante mecanismos complementarios. Mientras muchos antidepresivos tradicionales intervienen principalmente sobre neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, esta formulación también actúa sobre el sistema glutamatérgico, involucrado en la comunicación entre las neuronas.

Evalúan un nuevo tratamiento para la depresión en Argentina Foto: Unsplash

Este enfoque busca ampliar las alternativas disponibles para tratar el trastorno depresivo mayor. De acuerdo con la información presentada por el laboratorio, los ensayos clínicos detectaron diferencias en la evolución de los síntomas durante las primeras semanas de uso.

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Un estudio realizado por psiquiatras: “La elección de la estrategia terapéutica debe ser individualizada y acompañada por un profesional de la salud”

En este contexto, la doctora Elsa Costanzo, jefa del Servicio de Psiquiatría de Fleni (M.N. 105.493), destacó la importancia de adaptar las estrategias terapéuticas a las necesidades de cada persona.

“La depresión no se manifiesta de la misma manera en todas las personas y la respuesta al tratamiento también puede variar. Por eso, la elección de la estrategia terapéutica debe ser individualizada y acompañada por un profesional de la salud, con un seguimiento integral que contemple tanto la evolución de los síntomas como la recuperación de la vida cotidiana”, señaló durante un encuentro de prensa del que participó la Agencia Noticias Argentinas

Los resultados de este medicamento demostraron su eficacia con dos ensayos clínicos, denominados GEMINI y ASCEND. Ambos analizaron la remisión de los síntomas depresivos, es decir, la reducción de las manifestaciones de la enfermedad hasta un nivel en el que dejan de cumplirse los criterios clínicos del episodio depresivo.

En GEMINI, el 39,5% de los pacientes que recibió la combinación alcanzó la remisión a las seis semanas, frente al 17,3% de quienes recibieron placebo. Según los resultados difundidos, las diferencias entre ambos grupos comenzaron a observarse desde la primera semana de tratamiento.

Por su parte, ASCEND comparó la combinación con bupropión administrado como único medicamento. A las seis semanas, el 46,5% de los participantes tratados con la combinación alcanzó la remisión, frente al 16,2% del grupo que recibió bupropión solo. En este estudio, las diferencias significativas se observaron desde la segunda semana.

Los psicólogos y psiquiátras deben acompañar al paciente en el diagnóstico depresivo Foto: Freepik

En este sentido, el psiquiatra Tomás Maresca, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica (M.N. 106.834), señaló que la incorporación de esta alternativa puede ampliar las opciones para determinados pacientes. “Este tratamiento incorpora una alternativa diferente y abre una nueva perspectiva para el abordaje de la depresión. Su mecanismo de acción amplía las alternativas terapéuticas para los pacientes que no han alcanzado una respuesta adecuada con otros tratamientos o que, por su situación clínica, podrían beneficiarse de una mejoría más temprana”, afirmó.

Además, agregó: “Los estudios clínicos muestran una reducción de los síntomas desde las primeras semanas, un aspecto especialmente relevante en una enfermedad que puede afectar significativamente la vida cotidiana”.

Los resultados muestran diferencias favorables en las condiciones evaluadas, pero no significan que todas las personas experimenten una mejoría en el mismo plazo. La respuesta puede variar según las características clínicas de cada paciente y debe evaluarse durante el seguimiento médico.

Por qué la depresión mayor sigue siendo un desafío para la salud mental

El trastorno depresivo mayor puede manifestarse mediante tristeza persistente, pérdida de interés o placer en actividades habituales, falta de energía, dificultades para concentrarse y cambios en el sueño o el apetito. Para establecer el diagnóstico, los síntomas deben persistir durante al menos dos semanas y provocar un deterioro significativo en la vida cotidiana.

La remisión continúa siendo uno de los principales desafíos del tratamiento. El estudio STAR*D, una investigación amplia sobre distintas estrategias terapéuticas para la depresión, encontró que alrededor de un tercio de los pacientes alcanzó la remisión después del primer tratamiento evaluado. Cuando la respuesta no es suficiente, el profesional puede considerar ajustes o alternativas terapéuticas.

En este escenario, disponer de medicamentos con mecanismos de acción diferentes puede ampliar las opciones para quienes no obtuvieron una respuesta adecuada con tratamientos anteriores. La información difundida sobre el nuevo medicamento también destaca un perfil de tolerabilidad favorable y señala que no genera aumento de peso. Sin embargo, estos aspectos deben interpretarse junto con la ficha técnica oficial, las contraindicaciones y los posibles efectos adversos.

Salud mental y medio ambiente. Foto: Reuters, Alamy
Las enfermedades mentales deben ser tratadas al igual que cualquier otra dolencia.

Qué tener en cuenta antes de iniciar un tratamiento antidepresivo

  • Evaluación profesional: la elección del tratamiento depende de los síntomas, los antecedentes médicos, las terapias utilizadas previamente y otros medicamentos que tome la persona.
  • Seguimiento periódico: los controles permiten evaluar la evolución, detectar posibles efectos adversos y determinar si es necesario ajustar la estrategia terapéutica.
  • Abordaje integral: según cada caso, el tratamiento puede combinar medicación con psicoterapia y otras intervenciones de salud mental.
  • Evitar la automedicación: ante síntomas persistentes, es importante consultar con un profesional y no comenzar, suspender ni modificar un antidepresivo por cuenta propia.
  • Buscar ayuda urgente ante una crisis: si aparecen pensamientos suicidas o existe riesgo inmediato, se debe recurrir a un servicio de emergencias.

En el Día Mundial de la Salud Mental, la presentación de nuevas alternativas vuelve a poner el foco en la importancia de ampliar las opciones terapéuticas y facilitar el acceso a una atención adecuada. La evaluación individual y el acompañamiento profesional son fundamentales para abordar la depresión.

Salud mentalMedicinaPsicología
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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