Gabriel Rolón, psicoanalista: “Somos capaces de decirle a la persona que más amamos lo más terrible solo por un enojo; el daño no pasa más”

Para el psicoanalista Rolón, sostener un vínculo también implica poder detenerse antes de reaccionar. Foto: Imagen generada con IA.

El psicoanalista Gabriel Rolón reflexionó sobre las discusiones dentro de una pareja y el poder que pueden tener las palabras dichas durante un momento de enojo. Según planteó, una emoción pasajera puede llevar a dañar precisamente a la persona que más se ama. Durante una entrevista en el programa La Sesión, de HISPA, habló sobre el amor, los vínculos y la necesidad de controlar las propias reacciones antes de convertir el enojo en palabras destinadas a herir.

Qué dijo Gabriel Rolón sobre el enojo en la pareja

Para el psicoanalista, sostener un vínculo también implica poder detenerse antes de reaccionar.

Una reacción puede ser inmediata: “Somos capaces de decirle a la persona que más amamos lo más terrible solo porque en ese momento nos topó un enojo”, afirmó.

Gabriel Rolón reflexionó sobre el amor, las pérdidas y el duelo. Foto: Captura de pantalla HISPA.

El daño puede permanecer: “El enojo pasa, pero el daño que produjiste no pasa más”, agregó.

Las palabras tienen consecuencias: Rolón sostuvo que, aunque después llegue el arrepentimiento, lo dicho durante una pelea puede continuar presente en el vínculo.

“Cuando herís a alguien podés pasarte 20 años diciéndole que no quisiste decirle eso; no va a servir de nada”, expresó durante la conversación.

Por qué Rolón propone “pelearse un poco con uno mismo”

Rolón explicó que evitar una reacción destructiva requiere primero enfrentar el propio impulso.

“Para no pelearme con el otro tengo que poder pelearme un poco conmigo”, señaló.

esfuerzo, inteligencia y control sobre las propias emociones . Según su planteo, las parejas requieren

También destacó la necesidad de anticipar qué consecuencias puede generar una respuesta impulsiva. “Sabemos muy bien el valor de la palabra, y así como cura, destruye”, resumió.

Por qué Rolón sostiene que el amor también incomoda

La reflexión se relaciona con otra de las ideas que desarrolló durante la entrevista: para Rolón, un buen vínculo no necesariamente es aquel en el que nunca existen dificultades.

“ Si es amor va a ser difícil y va a ser incómodo ”, afirmó.

Esa incomodidad, según explicó, puede exigir ser más paciente, comprensivo y cuidadoso con las propias reacciones.

“Si es amor va a ser difícil y va a ser incómodo”, afirmó Gabriel Rolón. Foto: Freepik.

Desde su mirada, los vínculos también pueden impulsar a revisar conductas y aprender a responder de otra manera.

En ese sentido, Rolón volvió sobre una diferencia central de su planteo: el enojo puede desaparecer, pero aquello que se dijo o hizo mientras duraba puede permanecer mucho más tiempo.