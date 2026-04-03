Satélite argentino ATENEA. Foto: Prensa CONAE

El microsatélite argentino ATENEA, lanzado como parte de la misión Artemis II, estableció comunicación y comenzó a enviar datosa a 70.000 km de la Tierra

La CONAE confirmó que el primer contacto se registró a las 00:58 del jueves 2 de abril.

ATENEA como parte de ARTEMIS II Foto: NA

Horas más tarde, alcanzó los 70.000 kilómetros y confirmó uno de los objetivos centrales del proyecto: sostener comunicaciones a gran distancia con infraestructura argentina.

La palabra del líder del proyecto

Luis López, líder del desarrollo del segmento terreno y del concepto operativo de la misión, explicó la relevancia del logro en diálogo con TN: “El solo hecho de haber recibido un paquete de datos indica que la comunicación funcionó de manera exitosa y en el apogeo, cuando llegamos a 70.000 kilómetros de altura, nos convertimos en el objeto argentino que logró la comunicación exitosa desde más distancia. Así que eso de por sí ya fue un hito”.

Satélite argentino ATENEA. Foto: CONAE

“Los primeros minutos fueron bastante menos tensos de lo que esperábamos. Pensamos que íbamos a tener que pelear un poco para lograr obtener una señal y la conseguimos desde el primer momento, casi de forma inesperada, unos segundos antes de lo que decía la cuenta regresiva”, completó