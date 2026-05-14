Marte, el planeta rojo que podría haber albergado vida. Foto: NASA.

Aunque Marte es uno de los planetas más cercanos a la Tierra, llegar hasta allí sigue siendo un desafío. Con la tecnología actual, una nave espacial tarda entre 5 y 11 meses en alcanzar el planeta rojo y una misión tripulada completa podría extenderse casi tres años debido a las ventanas orbitales necesarias para regresar. Sin embargo, un nuevo estudio plantea una posibilidad inesperada: un viaje de ida y vuelta a Marte en menos de cinco meses.

El hallazgo pertenece al cosmólogo brasileño Marcelo de Oliveira Souza, investigador de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro, quien encontró esta posible trayectoria mientras analizaba un asteroide cercano a la Tierra llamado 2001 CA21. Según explicó el científico, las primeras estimaciones de la órbita del asteroide mostraban una trayectoria poco común, capaz de acercarse tanto a la órbita terrestre como a la marciana.

Aunque esos cálculos luego fueron corregidos, Souza advirtió que esa configuración podía servir como modelo para diseñar rutas espaciales mucho más rápidas. A partir de allí, realizó simulaciones y cálculos orbitales para analizar posibles viajes a Marte durante las oposiciones previstas para 2027, 2029 y 2031. De acuerdo con los resultados publicados en la revista Acta Astronautica, solo el escenario de 2031 permitiría una transferencia tan veloz.

Planeta Marte. Foto: NASA.

Cómo sería la “ruta más rápida” a Marte

La propuesta más extrema plantea despegar desde la Tierra el 20 de abril de 2031 y llegar a Marte apenas 33 días después. Luego de permanecer cerca de un mes en el planeta rojo, la nave emprendería el regreso para volver a la Tierra el 20 de septiembre del mismo año.

En total, la misión duraría 153 días, es decir, poco más de cinco meses entre ida y vuelta. También existe una segunda alternativa menos exigente en términos energéticos, aunque el viaje completo se extendería a unos 226 días.

Planeta Marte

Los desafíos tecnológicos sobre la ruta para llegar a Marte

Para lograr un viaje tan corto, sería necesario alcanzar velocidades extremadamente altas, cercanas a los 27 kilómetros por segundo. Aun así, el investigador señaló que futuras naves y cohetes de nueva generación, como el Starship de SpaceX o el New Glenn de Blue Origin, podrían acercarse a esas capacidades.

Por ahora, todo permanece en el terreno teórico y depende de avances tecnológicos que todavía están en desarrollo. Sin embargo, el descubrimiento abre una nueva puerta para pensar viajes interplanetarios mucho más rápidos de lo que se creía posible hasta ahora. “Quizás esto pueda cambiar la idea de que necesitamos más de dos años para ir a Marte y volver”, expresó el investigador.