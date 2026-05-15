Eclipse solar anular.

El calendario astronómico ya tiene marcada una fecha que va a movilizar a fanáticos y curiosos: el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total con una fase de oscuridad que puede llegar a 6 minutos y 23 segundos, una cifra excepcional para este siglo. En otras palabras: por unos minutos, el cielo se oscurecerá como si fuera el atardecer, y en la franja adecuada se podrán distinguir estrellas e incluso planetas.

Además, este evento no es “uno más”: reportes periodísticos y proyecciones difundidas para el público lo presentan como un fenómeno que no se repetirá con características comparables hasta el año 2183, es decir, dentro de 157 años.

¿Qué va a pasar exactamente ese día?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol y tapa por completo el disco solar desde un corredor muy específico del planeta. Esa “banda” (llamada franja de totalidad) es limitada: salirse unos kilómetros puede significar pasar de noche total a un eclipse parcial.

Eclipse solar anular.

La duración máxima depende del punto geográfico desde donde se observe, y el máximo de este evento se ubica en zonas donde se estima esa totalidad de más de seis minutos.

Dónde se verá el eclipse total y dónde será parcial

De acuerdo con información divulgada para España, la franja de totalidad comenzará en el Atlántico, cruzará el Estrecho de Gibraltar, avanzará sobre la costa del norte de África, seguirá hacia Egipto, atravesará el mar Rojo y continuará por regiones de Arabia Saudita, Yemen y el noreste de Somalia, hasta finalizar en el océano Índico.

En Europa, se destaca que la totalidad podrá observarse desde zonas del territorio español, con referencias específicas a áreas del sur (por ejemplo, Ceuta y Melilla y sectores de Cádiz y Málaga, entre otras zonas cercanas al corredor). Fuera de la franja total, el eclipse seguirá siendo visible como parcial en una región amplia que abarca gran parte de Europa, gran parte de África y el suroeste de Asia, incluido Oriente Medio.

Tip clave para planificar: buscá mapas locales e información por ciudad: el horario y el porcentaje de cobertura cambian según tu ubicación exacta.

Lo más impactante: “anillo de diamante” y “Perlas de Baily”

Si te ubicás dentro de la franja total, hay dos instantes que suelen robarse todas las fotos:

Perlas de Baily: pequeños puntos de luz que aparecen cuando la luz solar se filtra por valles del relieve lunar justo antes y después de la totalidad.

Anillo de diamante: un destello brillante que queda cuando prácticamente todo el Sol ya está cubierto y solo se mantiene un “brillo” intenso en el borde.

Ambos fenómenos son breves, pero son parte del “momento wow” de cualquier eclipse total.

Cómo verlo sin riesgos

La regla es simple: mirar al Sol sin protección daña la vista, incluso por pocos segundos.

Durante todas las fases parciales , necesitás gafas para eclipses o un visor solar seguro.

Esas gafas deben cumplir el estándar ISO 12312‑2 (no sirven gafas de sol comunes, por más oscuras que sean).

Solo durante la totalidad (cuando el Sol está completamente cubierto) se puede mirar sin filtros; cuando vuelve a aparecer cualquier porción del Sol, hay que ponerse la protección otra vez.

Si vas a usar cámara, binoculares o telescopio, hace falta un filtro solar específico colocado al frente del instrumento: hacerlo sin filtro puede causar lesión ocular severa.

¿No tenés gafas certificadas? Podés optar por métodos indirectos como un proyector estenopeico (pinhole) para ver la imagen del Sol proyectada en una superficie.

Preguntas rápidas

¿Cuándo es el eclipse solar total más largo del siglo XXI? El 2 de agosto de 2027, con una totalidad que puede llegar a 6 minutos y 23 segundos según el punto de observación.

¿Dónde se verá total? A lo largo de un corredor que cruza desde el Atlántico hacia el Mediterráneo y el norte de África, con referencias de totalidad en áreas de España y luego hacia Egipto y Oriente Medio.

¿Se puede mirar a simple vista?Solo durante la totalidad; el resto del tiempo necesitás protección certificada (ISO 12312‑2).