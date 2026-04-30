China desafía a la NASA con un robot “araña” que construye estructuras en el espacio:

China desafía a la NASA con un robot que construye estructuras en el espacio. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En la nueva carrera espacial, la innovación ya no pasa solo por llegar más lejos, sino por cómo se construye en el espacio. Y en ese terreno, la NASA ya no corre sola, ya que China avanza con una idea que durante años quedó en pausa, pero que ahora vuelve con fuerza renovada.

¿De qué se trata? De un robot capaz de “tejer” estructuras gigantes en órbita, una tecnología que podría cambiar para siempre la manera en que se diseñan satélites, estaciones espaciales y antenas.

China reactiva el concepto SpiderFab y desafía a la NASA

China avanza con una idea que durante años quedó en pausa, pero que ahora vuelve con fuerza renovada. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El concepto original, conocido como SpiderFab, fue desarrollado por la NASA junto a la empresa Tethers Unlimited. La idea era revolucionaria: un robot que funcionara como una araña, capaz de fabricar estructuras directamente en el vacío del espacio utilizando filamentos de fibra de carbono.

Sin embargo, el proyecto quedó archivado tras enfrentar dos grandes obstáculos: la dificultad de ensamblar piezas en microgravedad y la resistencia estructural de los materiales producidos. Ahora, China retoma esa visión, pero con mejoras clave que podrían marcar la diferencia.

Materiales más resistentes y ensamblaje sin tornillos: las mejoras clave

El avance chino no es una simple copia: introduce soluciones concretas a los problemas que frenaron a la NASA. En lugar de usar fibra de carbono pura, el sistema emplea compuestos avanzados, más ligeros y resistentes, ideales para soportar las condiciones extremas del espacio.

El concepto original fue desarrollado por la NASA junto a la empresa Tethers Unlimited. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Además, el robot incorpora un sistema de juntas de ensamblaje integradas, lo que permite encajar las piezas sin necesidad de tornillos ni adhesivos. En situaciones críticas, incluso podría utilizar fusión mediante rayos láser, una técnica que garantizaría mayor estabilidad estructural.

Hasta ahora, ya se logró tejer una antena en laboratorio terrestre, con resultados prometedores. El próximo gran desafío será replicar ese éxito en condiciones reales de microgravedad.

Construir en el espacio: la clave para superar los límites de carga

Uno de los mayores desafíos de la exploración espacial es el límite de carga de los cohetes. Cada kilo extra implica más combustible, más costo y más complejidad. Por eso, hasta ahora, muchas estructuras se diseñan para viajar plegadas y desplegarse en el espacio, como ocurrió con el James Webb Space Telescope.

El telescopio James Webb de la NASA fue diseñado para viajar plegado y desplegarse en el espacio. Foto: Reuters

Pero este enfoque no siempre es viable, especialmente para estructuras de gran escala. Ahí es donde entra en juego este robot “tejedor”, capaz de construir desde cero antenas gigantes o paneles solares, directamente en órbita.

Aunque China ya superó algunas barreras que frenaron a la NASA, todavía quedan desafíos importantes: probar el sistema en microgravedad real, garantizar su resistencia a la radiación cósmica y validar su funcionamiento autónomo en entornos extremos.