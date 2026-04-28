Bólido en Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de distintos puntos del conurbano, así como también de localidades de Uruguay, fueron testigos este lunes por la noche de un fenómeno astronómico que generó sorpresa y curiosidad: la caída de un bólido que iluminó el cielo durante algunos segundos con una intensidad inusual.

El episodio ocurrió pasadas las 22:50, cuando una brillante estela cruzó el firmamento y pudo observarse a simple vista desde diferentes zonas. La escena no pasó desapercibida y rápidamente cientos de personas comenzaron a compartir videos e imágenes en redes sociales, donde se registró el paso del objeto desde múltiples ángulos y ubicaciones. En muchos de los registros se aprecia cómo una luz intensa, similar a una bola de fuego, atraviesa el cielo nocturno dejando una huella luminosa a su paso.

Cayó un bólido en Buenos Aires. Video: NA.

El fenómeno, aunque breve, generó asombro entre quienes lograron verlo, ya que no es habitual presenciar este tipo de eventos con tanta claridad en áreas urbanas. Incluso algunos testigos señalaron que el resplandor fue lo suficientemente fuerte como para iluminar momentáneamente el entorno, lo que aumentó la impresión de espectacularidad.

¿Qué es un bólido?

En términos astronómicos, se trata de un tipo de meteoro particularmente brillante. Los bólidos se producen cuando un meteoroide —un fragmento de roca o metal procedente del espacio— ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre. Al hacerlo, la fricción con el aire provoca su calentamiento y genera una intensa emisión de luz, lo que da lugar a ese característico aspecto de “bola de fuego”.

En algunos casos, los bólidos pueden fragmentarse o incluso explotar en el aire debido a la presión y las altas temperaturas, lo que potencia aún más su brillo y visibilidad. Sin embargo, la mayoría de estos objetos se desintegran antes de llegar a la superficie, por lo que no representan un riesgo para la población.

Cayó un bólido en Buenos Aires. Video: NA.

Este tipo de fenómenos, aunque poco frecuentes en cuanto a su visibilidad masiva, forman parte de la actividad natural del espacio y suelen ser monitoreados por especialistas. La gran cantidad de registros obtenidos en esta ocasión podría ser de utilidad para analizar con mayor precisión la trayectoria y características del meteoro observado.