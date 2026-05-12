Lago Natron Foto: Instagram @andromedaviajes

Hay lugares que parecen salidos de una película, pero son 100% reales. En el norte de Tanzania existe un lago cuya orilla se ha vuelto famosa por una escena inquietante: aves y murciélagos aparecen endurecidos, recubiertos por una costra mineral, como si alguien los hubiera transformado en estatuas. No es magia ni “petrificación instantánea” al estilo mito de Medusa: es química extrema, evaporación y sales alcalinas actuando como conservante natural.

A continuación, te explico qué es el Lago Natron, por qué puede “calcificar” cadáveres y cómo su composición se conecta de manera sorprendente con el ingrediente estrella de la momificación del antiguo Egipto: el natrón.

¿Qué es el Lago Natron y dónde ocurre este fenómeno único?

El Lago Natron es un lago salino y fuertemente alcalino ubicado en el norte de Tanzania, dentro del sistema del Rift de África Oriental, cerca de la frontera con Kenia.

Flamencos del lago Natron Foto: Wikipedia

Su “personalidad química” se explica por dos factores clave:

es una cuenca endorreica (no tiene salida al mar), por lo que el agua se pierde sobre todo por evaporación; y 2) recibe aportes minerales de un entorno volcánico y de manantiales/aguas termales.

La NASA describe que el volcanismo regional (incluido el cercano Ol Doinyo Lengai) contribuye a esa química inusual: materiales ricos en sales, movilizados por fallas y surgencias, terminan alimentando el lago. En la literatura geológica, Lake Natron se caracteriza como un “soda lake” con extensas planicies de carbonato de sodio y una alcalinidad que puede ser extremadamente alta.

¿Y el color rojizo? No es sangre ni contaminación: en estas aguas hipersalinas prosperan microorganismos amantes de la sal (como haloarqueas y otras formas microbianas) que pueden teñir el agua de tonos rosados y rojos, especialmente cuando el nivel baja y la salinidad se concentra.

El proceso de calcificación: ¿por qué los animales se transforman en “piedra”?

La frase “convierte en piedra” es una simplificación popular. En rigor, lo que se observa con frecuencia en la orilla del lago es calcificación y recubrimiento mineral post-mortem, no una petrificación geológica ni una transformación instantánea de un animal vivo.

Lago Natron Foto: Wikipedia

Según verificaciones y reportes citados por Africa Check, las imágenes virales asociadas al fenómeno (incluidas las del fotógrafo Nick Brandt) muestran animales que ya estaban muertos y luego quedaron preservados por el ambiente alcalino y salino; incluso se menciona que Brandt los encontró en la orilla y los colocó en posturas “como en vida” para retratarlos.

¿Qué ocurre químicamente?

En un lago tan alcalino, la combinación de sales + pH elevado + evaporación rápida crea condiciones hostiles para los procesos normales de descomposición. Cuando un animal muere en el agua o muy cerca de ella, el cuerpo puede deshidratarse con rapidez y, al mismo tiempo, quedar incrustado por depósitos minerales (una “costra” de sales) que endurecen la superficie y ayudan a conservar su forma.

Este “encostrado” es más probable en márgenes donde el agua sube y baja, dejando lodos y cristales: el propio estudio en Scientific Reports sobre el lago describe mudflats (planicies de barro) que se inundan periódicamente y luego quedan cubiertas por cristales de sal cuando se secan. En otras palabras: el lago funciona como una fábrica natural de sales; el agua se va, los minerales se quedan.

¿Por qué aparecen aves “estatuizadas”?

Una hipótesis citada en esa misma verificación indica que no siempre se conoce con certeza cómo mueren algunos animales, pero se ha sugerido que la superficie del lago, a veces muy reflectante, puede confundir a aves en vuelo y provocar choques o caídas. Después, si el cuerpo queda en la zona de sales, la química alcalina y el recubrimiento mineral hacen el resto, dando ese aspecto de “piedra”.

El papel del sodio: la conexión directa con la momificación del antiguo Egipto

La clave para entender el paralelismo con Egipto está en una palabra: natrón.

En el caso del lago, su química se asocia a grandes concentraciones y depósitos de sales de sodio, incluyendo compuestos de carbonato, típicos de los llamados soda lakes. En el caso de Egipto, el natrón fue históricamente un insumo central de la momificación: una mezcla natural rica en carbonato de sodio y bicarbonato de sodio (entre otras sales) que ayudaba a secar el cuerpo y a frenar la actividad microbiana.

¿Por qué el natrón “conserva”?

El artículo clásico de A. Lucas sobre el uso del natrón en momificación explica que se trata de una “soda natural” con carbonatos/bicarbonatos de sodio y otras sales, y discute evidencias de su presencia en contextos funerarios egipcios. A nivel químico, su capacidad de conservar se relaciona con dos mecanismos muy relevantes:

Desecación : al retirar humedad, se reduce el “combustible” que necesitan bacterias y enzimas para degradar tejidos.

Alcalinidad: un medio con pH alto resulta menos favorable para muchos microorganismos, lo que ayuda a ralentizar la putrefacción.

Esa es la conexión con el Lago Natron: en ambos casos, el protagonista es un ambiente rico en sales alcalinas de sodio que seca y conserva. La diferencia es que Egipto lo aplicaba como técnica controlada (un proceso ritual y artesanal), mientras que en Tanzania ocurre como consecuencia natural de la evaporación, los aportes minerales y la química extrema del lago.

Para llevar