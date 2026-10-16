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Chau lluvias en Buenos Aires: cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana en el AMBA

Las lluvias se despiden del AMBA y el fin de semana llegará con tiempo más estable. Cómo estarán el sábado y el domingo y cuándo habrá que guardar el paraguas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias; tormentas
Lluvias; tormentas Foto: Pexels
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Después de varios días de inestabilidad, el pronóstico trae una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre: las lluvias comenzarán a alejarse del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el fin de semana presentará condiciones más favorables.

Sin embargo, la mejora estará acompañada por un marcado descenso de la temperatura, con mañanas frías y registros mínimos de un solo dígito.

Cuándo dejará de llover en Buenos Aires

El viernes 16 de octubre será una jornada de transición. Durante la madrugada podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que por la mañana existe la posibilidad de algunas lloviznas.

La inestabilidad podría continuar durante la tarde con chaparrones intermitentes. El cambio más importante llegaría hacia la noche, cuando las precipitaciones comenzarían a retirarse definitivamente del AMBA.

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Las temperaturas se ubicarán entre los 11 °C y los 18 °C, por lo que todavía será recomendable salir con paraguas y algo de abrigo.

Cómo estará el sábado en el AMBA

El sábado 17 se consolidará la mejora en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. No se esperan lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada.

Clima durante el fin de semana
Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

El dato más destacado será el descenso térmico: la mínima podría ubicarse cerca de los 8 °C, mientras que la máxima rondaría los 16 °C.

De esta manera, la mañana será fría, pero la ausencia de precipitaciones permitirá organizar paseos, encuentros y actividades al aire libre. El paraguas podrá quedar guardado, pero será necesario llevar campera.

Pronóstico para el domingo en Buenos Aires

El domingo 18 ofrecerá condiciones todavía más estables. El cielo se presentará parcialmente nublado y sin lluvias, por lo que podría convertirse en el mejor día del fin de semana para realizar planes fuera de casa.

La mínima estimada será de aproximadamente 7 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 16 °C. Aunque el comienzo de la jornada será frío, podrían aparecer algunos períodos de sol durante la tarde.

¿Hay que llevar paraguas durante el fin de semana?

En principio, el paraguas solamente será necesario durante parte del viernes. Para el sábado y el domingo se esperan condiciones estables y una probabilidad muy baja de precipitaciones.

La principal recomendación será prestar atención al frío. Las mañanas tendrán temperaturas de un solo dígito, especialmente el domingo, por lo que convendrá salir con ropa abrigada.

Así, después de varios días de tormentas e inestabilidad, Buenos Aires tendrá un fin de semana sin lluvias, pero más frío. Antes de salir, será conveniente consultar las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones pueden modificarse con el paso de las horas.

ClimaLluviasServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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