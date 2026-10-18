El fenómeno de El Niño agrava la crecida del río Paraná y mantiene en bajo alerta a las provincias del Litoral

El Niño agrava la crecida del Paraná y mantiene en alerta a las provincias del Litoral. Foto: X @Estacion_bcp

El fenómeno de El Niño continúa impactando sobre el Litoral argentino y las autoridades advierten que sus efectos podrían intensificarse durante los próximos meses. “El Niño recién empieza, se intensificará entre octubre y febrero”, había advertido esta semana la jefa del sector de Hidrología, María Alejandra Cristanchi. En este contexto, la crecida de los ríos mantiene bajo vigilancia a Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Misiones, con evacuaciones, alertas y operativos de asistencia en marcha.

Crecida del río Paraná en Corrientes: más de 600 evacuados y alerta por inundaciones

La situación más compleja se registra en Corrientes, donde el río Paraná alcanzó los 6,91 metros en la capital provincial, apenas nueve centímetros por debajo de la cota de evacuación establecida en 7 metros.

Según Defensa Civil, 646 personas debieron abandonar sus hogares entre evacuados y autoevacuados. Del total, se contabilizaron 289 evacuados y 357 autoevacuados, principalmente en la ciudad de Corrientes, aunque también hubo afectados en Paso de los Libres, Isla Apipé, Ituzaingó, Yahapé, Paso de la Patria e Itatí.

Según Defensa Civil, 646 personas debieron abandonar sus hogares entre evacuados y autoevacuados. Foto: NA

Las localidades de Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó ya superaron sus respectivas cotas críticas. Mientras tanto, las autoridades reforzaron los controles en las zonas costeras, restringieron actividades en algunos balnearios y reiteraron medidas preventivas para navegantes, pescadores y vecinos de áreas bajas.

El Niño y las lluvias en Brasil impulsan el aumento del caudal

Los especialistas atribuyen la crecida a una combinación de factores. Entre ellos se destacan los aportes provenientes de la alta cuenca del Paraná, las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil y en la cuenca del río Iguazú, además de las erogaciones de la represa de Yacyretá.

El agua continúa desplazándose aguas abajo y mantiene en estado de vigilancia a numerosos puertos correntinos. En Goya, por ejemplo, el río alcanzó los 5,28 metros y entró en etapa de alerta, superando el umbral de 5,20 metros. La cota de evacuación en esa ciudad se ubica en 5,70 metros.

En Goya, el río alcanzó los 5,28 metros y entró en etapa de alerta, superando el umbral de 5,20 metros. Foto: NA

La creciente también impacta sobre el Riacho Goya, las islas y los terrenos bajos cercanos. Ante esta situación, productores ganaderos comenzaron a planificar el traslado de animales hacia sectores más elevados para evitar pérdidas.

Chaco refuerza operativos y declara alerta roja en zonas ribereñas

En la provincia de Chaco, el avance del agua obligó a reforzar los traslados preventivos, el monitoreo hidrológico y las tareas de asistencia en Resistencia y otras localidades cercanas al Paraná.

El Comité Provincial de Emergencia estimó que el nivel del río podría alcanzar los 7,50 metros en el corto plazo y dispuso alerta roja para sectores ubicados fuera del sistema de defensas, entre ellos Puerto Antequeras, Barranqueras, Puerto Vilelas y el barrio San Pedro Pescador.

Además, continúan bajo alerta naranja Resistencia, Margarita Belén, Colonia Benítez e Isla del Cerrito, mientras que otras localidades del este chaqueño permanecen bajo alerta amarilla ante el riesgo de anegamientos. Los equipos municipales mantienen controles permanentes sobre el riacho Arazá y continúan con recorridas preventivas en las zonas más vulnerables.

Entre Ríos y Misiones también siguen de cerca la evolución de los ríos

La situación genera preocupación en Entre Ríos, donde la crecida simultánea de los ríos Paraná y Uruguay mantiene activos los protocolos de emergencia. Las proyecciones oficiales indican que el Paraná podría superar los 7 metros frente a Corrientes, lo que podría derivar en nuevas evacuaciones.

La crecida simultánea de los ríos Paraná y Uruguay mantiene activos los protocolos de emergencia. Foto: NA

En paralelo, Concordia monitorea el comportamiento del río Uruguay, aunque desde la represa de Salto Grande prevén una tendencia descendente en los niveles aguas abajo.

En Misiones, en tanto, comenzó a normalizarse la circulación vial tras las contingencias climáticas de los últimos días. Vialidad Nacional habilitó completamente el tránsito sobre el puente Piray Guazú, conocido como puente Banana. Sin embargo, el puente Paranaí, entre El Alcázar y Caraguatay, continúa con circulación alternada por un solo carril mientras se realizan nuevas evaluaciones de seguridad.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al conducir y mantenerse informados a través de los canales oficiales, en un escenario que podría agravarse a medida que El Niño incremente su intensidad durante los próximos meses.