Clima en el AMBA: qué día la temperatura llegará a 22 grados y se sentirá la primavera

Qué se espera del clima esta semana Foto: NA

El clima comenzará a mostrar una cara más primaveral en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. Luego de un domingo marcado por las bajas temperaturas y el cielo cubierto, se espera que el termómetro ascienda paulatinamente y deje tardes mucho más templadas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana tendrá abundante nubosidad, viento predominante del noreste y una recuperación progresiva de las marcas térmicas.

La mejora no será inmediata. Durante las primeras mañanas todavía será necesario salir con abrigo, mientras que las tardes presentarán condiciones más agradables. El cambio más marcado se produciría durante la segunda mitad de la semana, cuando la máxima superará los 20 grados.

Cómo estará el clima el lunes en el AMBA

El lunes comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 10 grados. Durante la tarde, la máxima podría alcanzar los 17 grados, acompañada por viento del noreste que luego rotaría hacia el este.

Será una jornada de transición: no se espera calor, pero tampoco continuará el frío intenso del fin de semana. Quienes salgan durante las primeras horas deberán llevar abrigo, aunque podrán optar por prendas más livianas durante la tarde.

Estudiantes, familias y turistas pasean por los bosques de Palermo. Foto: NA

La presencia de nubes limitará el aumento de la temperatura. Sin embargo, el viento procedente del noreste favorecerá el ingreso gradual de aire más templado sobre la región metropolitana.

Martes con una tarde más templada

El martes mantendrá condiciones similares, con el cielo entre parcialmente y mayormente nublado. La mínima volvería a ubicarse alrededor de los 10 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 19 grados.

El ascenso térmico comenzará a sentirse especialmente después del mediodía. Aunque todavía no será una jornada calurosa, el ambiente resultará más compatible con la primavera y permitirá realizar actividades al aire libre.

El viento continuará soplando principalmente desde el noreste y será uno de los factores que impulsará la recuperación de las temperaturas en el AMBA.

Qué pasará con la temperatura el miércoles

Para el miércoles se espera un comportamiento diferente. La mínima ascendería hasta aproximadamente 14 grados, pero la máxima quedaría cerca de los 16 grados.

El escaso contraste entre ambas marcas estaría relacionado con la persistencia de la nubosidad y un ambiente húmedo durante buena parte del día. La jornada podría sentirse algo fresca por la falta de sol, aunque la mañana ya no presentaría las bajas temperaturas observadas al comienzo de la semana.

El jueves será el día más primaveral de la semana

El jueves aparece como la jornada más templada y agradable del período, con una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que podría alcanzar los 22 grados.

El cielo permanecería mayormente nublado y el viento soplaría del noreste antes de rotar hacia el sudeste. Si el pronóstico se mantiene, será el mejor día para organizar actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

Esta será la primera jornada de la semana en la que el termómetro superaría claramente la barrera de los 20 grados. De todos modos, se recomienda consultar las actualizaciones del SMN antes de organizar planes prolongados.

¿Vuelven las lluvias antes del fin de semana?

Para el viernes se prevé nuevamente un cielo cubierto, con temperaturas que se moverían entre los 14 y los 18 grados. El viento del sudeste podría provocar un ambiente un poco más fresco que el registrado durante el jueves.

Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

Por el momento, no se esperan precipitaciones importantes como fenómeno dominante de la semana. La tendencia general será de estabilidad, nubosidad abundante y temperaturas moderadas.

Esto no significa que el cielo permanecerá despejado. Por el contrario, las nubes serán protagonistas durante gran parte de la semana y podrían reducir las horas de sol, especialmente durante las mañanas.

Cuándo conviene guardar el abrigo

El cambio de temperatura será gradual. El lunes y el martes todavía habrá mañanas frescas, mientras que desde el miércoles las mínimas comenzarán a ubicarse en valores más moderados.

El jueves reunirá las condiciones más primaverales, con una máxima estimada en 22 grados. Por eso, la recomendación será vestirse en capas: abrigo durante las primeras horas y prendas más livianas para la tarde.

También será importante seguir las actualizaciones y los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el pronóstico puede modificarse con el transcurso de los días.