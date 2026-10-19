comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en el AMBA: qué día la temperatura llegará a 22 grados y se sentirá la primavera

Luego de un fin de semana fresco, el AMBA tendrá un aumento gradual de la temperatura. Las nubes continuarán presentes, pero una jornada se destacará con una máxima de 22 grados.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los bosques de Palermo celebran la primavera este 21 de septiembre.
Qué se espera del clima esta semana Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El clima comenzará a mostrar una cara más primaveral en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. Luego de un domingo marcado por las bajas temperaturas y el cielo cubierto, se espera que el termómetro ascienda paulatinamente y deje tardes mucho más templadas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana tendrá abundante nubosidad, viento predominante del noreste y una recuperación progresiva de las marcas térmicas.

La mejora no será inmediata. Durante las primeras mañanas todavía será necesario salir con abrigo, mientras que las tardes presentarán condiciones más agradables. El cambio más marcado se produciría durante la segunda mitad de la semana, cuando la máxima superará los 20 grados.

Cómo estará el clima el lunes en el AMBA

El lunes comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 10 grados. Durante la tarde, la máxima podría alcanzar los 17 grados, acompañada por viento del noreste que luego rotaría hacia el este.

Contenido Recomendado

El fenómeno de El Niño agrava la crecida del río Paraná y mantiene en bajo alerta a las provincias del Litoral

Inundaciones en Concordia, Entre Ríos.

Día de la Madre con frío en Buenos Aires:cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

Día de la Madre con frío en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

Será una jornada de transición: no se espera calor, pero tampoco continuará el frío intenso del fin de semana. Quienes salgan durante las primeras horas deberán llevar abrigo, aunque podrán optar por prendas más livianas durante la tarde.

Los bosques de Palermo celebran la primavera este 21 de septiembre.
Estudiantes, familias y turistas pasean por los bosques de Palermo. Foto: NA

La presencia de nubes limitará el aumento de la temperatura. Sin embargo, el viento procedente del noreste favorecerá el ingreso gradual de aire más templado sobre la región metropolitana.

Martes con una tarde más templada

El martes mantendrá condiciones similares, con el cielo entre parcialmente y mayormente nublado. La mínima volvería a ubicarse alrededor de los 10 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 19 grados.

El ascenso térmico comenzará a sentirse especialmente después del mediodía. Aunque todavía no será una jornada calurosa, el ambiente resultará más compatible con la primavera y permitirá realizar actividades al aire libre.

El viento continuará soplando principalmente desde el noreste y será uno de los factores que impulsará la recuperación de las temperaturas en el AMBA.

Qué pasará con la temperatura el miércoles

Para el miércoles se espera un comportamiento diferente. La mínima ascendería hasta aproximadamente 14 grados, pero la máxima quedaría cerca de los 16 grados.

El escaso contraste entre ambas marcas estaría relacionado con la persistencia de la nubosidad y un ambiente húmedo durante buena parte del día. La jornada podría sentirse algo fresca por la falta de sol, aunque la mañana ya no presentaría las bajas temperaturas observadas al comienzo de la semana.

El jueves será el día más primaveral de la semana

El jueves aparece como la jornada más templada y agradable del período, con una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que podría alcanzar los 22 grados.

El cielo permanecería mayormente nublado y el viento soplaría del noreste antes de rotar hacia el sudeste. Si el pronóstico se mantiene, será el mejor día para organizar actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

Esta será la primera jornada de la semana en la que el termómetro superaría claramente la barrera de los 20 grados. De todos modos, se recomienda consultar las actualizaciones del SMN antes de organizar planes prolongados.

¿Vuelven las lluvias antes del fin de semana?

Para el viernes se prevé nuevamente un cielo cubierto, con temperaturas que se moverían entre los 14 y los 18 grados. El viento del sudeste podría provocar un ambiente un poco más fresco que el registrado durante el jueves.

Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

Por el momento, no se esperan precipitaciones importantes como fenómeno dominante de la semana. La tendencia general será de estabilidad, nubosidad abundante y temperaturas moderadas.

Esto no significa que el cielo permanecerá despejado. Por el contrario, las nubes serán protagonistas durante gran parte de la semana y podrían reducir las horas de sol, especialmente durante las mañanas.

Cuándo conviene guardar el abrigo

El cambio de temperatura será gradual. El lunes y el martes todavía habrá mañanas frescas, mientras que desde el miércoles las mínimas comenzarán a ubicarse en valores más moderados.

El jueves reunirá las condiciones más primaverales, con una máxima estimada en 22 grados. Por eso, la recomendación será vestirse en capas: abrigo durante las primeras horas y prendas más livianas para la tarde.

También será importante seguir las actualizaciones y los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el pronóstico puede modificarse con el transcurso de los días.

ClimaServicio Meteorológico NacionalAMBA
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El fenómeno de El Niño agrava la crecida del río Paraná y mantiene en bajo alerta a las provincias del Litoral

    El fenómeno de El Niño agrava la crecida del río Paraná y mantiene en bajo alerta a las provincias del Litoral

  2. Día de la Madre con frío en Buenos Aires:cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

    Día de la Madre con frío en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

  3. Las tormentas no dan tregua:cuándo vuelve a llover en Buenos Aires y cómo sigue el clima esta semana

    Las tormentas no dan tregua: cuándo vuelve a llover en Buenos Aires y cómo sigue el clima esta semana

  4. Frío y cielo nublado en plena primavera:cómo va a estar el clima hoy y qué día sube la temperatura en el AMBA

    Frío y cielo nublado en plena primavera: cómo va a estar el clima hoy y qué día sube la temperatura en el AMBA

  5. Se viene un frente frío con lluvias y granizo en el AMBA:cómo estará el clima el sábado y cuándo superará los 20 grados

    Se viene un frente frío con lluvias y granizo en el AMBA: cómo estará el clima el sábado y cuándo superará los 20 grados
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados:los proyectos clave que el Gobierno buscará aprobar en una sesión decisiva

Sesión en la Cámara de Diputados

El Gobierno acelera su plan militar:más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

La reforma política se demora:el Gobierno no consigue los votos y cambia su estrategia para 2027

Javier Milei viajará a España en medio de una semana clave en el Congreso

Economía

Día de la Madre 2026:las ventas volvieron a caer y un dato revela qué regalos eligieron los argentinos

Día de la Madre - regalos

ANSES confirmó quiénes cobran del 19 al 23 de octubre:calendario completo por DNI

Jubilados ANSES:cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

La demanda de dólares sigue alta:desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones

Internacionales

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”:La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”: La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

Alerta del FBI por el uso de inteligencia artificial para interferir en las elecciones

Macron habló tras los disturbios en Francia:“Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”

En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural:ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet