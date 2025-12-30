Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima del día

El pronóstico matutino en Santiago Del Estero

Hoy en Santiago Del Estero, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondan los 9.5°C, y se espera que suban a medida que el día avance. El viento estará presente con una velocidad moderada de hasta 18 km/h, y la humedad se mantiene en niveles elevados, alcanzando un 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde y noche, el tiempo en Santiago Del Estero continuará con cielos mayormente nublados. Las temperaturas podrían llegar a un máximo de 22°C. Los vientos continuarán soplando con menor intensidad, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h. Es recomendable estar preparado para cambios en la sensación térmica durante las horas más frescas.