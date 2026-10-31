Clima en Buenos Aires hoy, sábado 31 de octubre: mejora el tiempo, pero se acercan nuevas tormentas

Para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre, el sábado ofrecerá las mejores condiciones del fin de semana. Foto: NA

El clima en Buenos Aires este sábado 31 de octubre de 2026 tendrá una mejora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, después de las lluvias y tormentas del viernes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada parcialmente nublada, sin precipitaciones y con una temperatura máxima cercana a los 25 grados. Sin embargo, la estabilidad será temporal: el domingo 1 de noviembre volverá la probabilidad de tormentas.

Cómo estará el clima hoy, sábado 31 de octubre, en Buenos Aires

El último sábado de octubre comenzará con temperaturas frescas y presencia de neblinas en algunos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con el avance de la mañana, las condiciones mejorarán y se esperan intervalos de sol.

La temperatura mínima rondará los 14 grados, mientras que la máxima se ubicará entre los 24 y 25 grados. El viento soplará predominantemente del sector este, con velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora durante la tarde.

Para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre, el sábado ofrecerá las mejores condiciones del fin de semana. No se esperan lluvias durante la mañana, la tarde ni la noche, aunque habrá nubosidad variable.

Otro dato útil para organizar la jornada es la duración de la luz natural: en la Ciudad de Buenos Aires, el amanecer fue a las 5:54 y la puesta del sol está prevista para las 19:21, lo que representa aproximadamente 13 horas y 27 minutos de luz.

Datos astronómicos y lunares Salida del sol 05:52 Puesta del sol 19:22 Horas de luz 13h 30m Fase lunar Menguante Iluminación 64%

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico para el domingo 1 de noviembre

La estabilidad meteorológica tendrá una duración limitada. Para el domingo 1 de noviembre, el pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad y el regreso de las precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, especialmente hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán templadas, con mínimas cercanas a los 15 o 16 grados y máximas estimadas entre los 22 y 25 grados, según las distintas actualizaciones meteorológicas.

Quienes tengan actividades programadas para el domingo deberán seguir las actualizaciones del SMN, ya que los horarios y la intensidad de las precipitaciones pueden modificarse.

Mañana vuelven las lluvias. Foto: NA

Pronóstico extendido: cómo empieza noviembre y dónde consultar las alertas

Para el lunes 2 de noviembre, las previsiones anticipan una mejora de las condiciones en el AMBA, con nubosidad variable y una temperatura máxima que podría alcanzar los 26 grados.

El panorama representa una recuperación de la estabilidad después de un fin de semana con condiciones cambiantes. La evolución de las lluvias previstas para el domingo determinará cómo comenzará la semana.

El SMN mantiene disponible su Sistema de Alerta Temprana, que permite consultar por localidad los avisos ante tormentas, lluvias intensas y otros fenómenos. Para conocer eventuales cambios durante el inicio de noviembre, se recomienda revisar los reportes oficiales antes de realizar actividades al aire libre.