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Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:54 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Noreste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Noreste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Noreste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noreste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Este 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Este 3 - 10 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Este 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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