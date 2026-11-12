El calor se hace sentir en Buenos Aires: se espera una máxima de 30 grados y vientos de hasta 50 kilómetros por hora

El calor se hace sentir en la calle. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El calor se hace presente esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 12 de noviembre el termómetro llegará a los 30 grados, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana. Además, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El pronóstico del SMN señala que los próximos días estarán marcados por mínimas de entre 17 °C y 20 °C, mientras que las temperaturas máximas se moverán entre los 25 °C y los 28 °C. El descenso más marcado llegará durante el domingo, cuando se espera que la temperatura máxima baje cinco grados respecto del jueves.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el fin de semana

Para quienes tengan actividades previstas el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, el pronóstico anticipa un cambio gradual en las temperaturas, acompañado por un aumento de la nubosidad.

El sábado se mantendrá cálido, con una máxima de 28 °C y una mínima de 20 °C. El domingo, en cambio, la máxima descenderá a 25 °C y la mínima se ubicará en 17 °C.

El calor llega al AMBA. Foto: NA

La diferencia será especialmente perceptible durante las primeras horas de la mañana y por la noche, mientras que las tardes continuarán con temperaturas templadas.

El lunes 16 comenzaría con condiciones similares a las del domingo, con una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C. Las temperaturas seguirán por debajo del pico previsto para el jueves, aunque el pronóstico podrá modificarse con las próximas actualizaciones del SMN.

Cómo sigue el clima los próximos días

De acuerdo con el pronóstico compartido del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones previstas para Buenos Aires son las siguientes:

Jueves: mínima de 21 °C y máxima de 30 °C con cielo parcialmente nublado y ráfagas de entre 42 y 50 km/h a la noche.

Viernes: mínima de 20 °C y máxima de 28 °C con cielo parcialmente nublado.

Sábado: mínima de 20 °C y máxima de 28 °C con cielo mayormente nublado.

Domingo: mínima de 17 °C y máxima de 25 °C con cielo mayormente nublado.

Lunes: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C con cielo mayormente nublado.

De esta manera, el viernes y el sábado continuarán las temperaturas elevadas, aunque las máximas serán dos grados inferiores a las previstas para el jueves. El domingo comenzará un período algo más templado que se extendería hasta el inicio de la siguiente semana.