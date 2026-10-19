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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Sureste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:04
Puesta del sol19:09
Horas de luz13h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:04 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 13h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Soleado
07:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Soleado
08:00 10° Sureste 8 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 12° 10° Sureste 10 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 14° 11° Sureste 8 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 12° Sureste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 13° Sureste 3 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 14° Este 2 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 13° Este 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 13° Este 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 12° Este 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 11° Noreste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 10° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° Este 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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