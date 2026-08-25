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Evolución del clima en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo soleado, el clima en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sureste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Norte 16 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Norte 18 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 18 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 25°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol19:05
Horas de luz11h 21m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:44 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 18 - 45 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noreste 15 - 41 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Norte 9 - 39 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Noreste 10 - 28 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Noreste 4 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Noreste 2 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Noreste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sureste 2 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Oeste 1 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Norte 2 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Noroeste 2 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Norte 2 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Norte 3 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 24° 26° Norte 8 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Norte 13 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Norte 16 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 22° 25° Norte 17 - 41 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Norte 16 - 39 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Norte 17 - 41 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Norte 18 - 44 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Norte 18 - 45 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Norte 17 - 44 km/h 0% Cielo despejado
24:00 19° 19° Noreste 17 - 43 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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