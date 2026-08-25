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Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 4 - 17 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 1 - 7 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:31
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:31 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 24 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 19 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 7 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 4 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 3 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 3 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 3 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 4 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 4 - 15 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 3 - 13 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Norte 3 - 12 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Norte 2 - 11 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noroeste 1 - 9 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 0 - 6 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 1 - 5 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 1 - 7 km/h 0% Cubierto
18:00 Sur 2 - 6 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 0 - 6 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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