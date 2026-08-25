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Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noreste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:42
Horas de luz11h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:27 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noreste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Noreste 13 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Noreste 12 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 11 - 23 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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