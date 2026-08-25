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Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.1 mm), el día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo aguanieve con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 9 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:50
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:28 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 10 - 18 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 7 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 9 - 15 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo cubierto
09:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noreste 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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