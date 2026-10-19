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Pronóstico extendido para Catamarca: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 16 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noreste 25 - 60 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 20 - 50 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 25 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol19:34
Horas de luz12h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:42 y se pone a las 19:34, dando aproximadamente 12h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 25 - 60 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 13° Noreste 13 - 39 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 15° 13° Noreste 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 13° Noreste 13 - 38 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 15° 13° Noreste 11 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 15° 13° Noreste 11 - 31 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 15° 13° Noreste 10 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 15° 13° Noreste 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 14° Noreste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 14° Noreste 16 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 14° Noreste 21 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 15° Noreste 22 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 15° Noreste 22 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 15° Noreste 24 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 16° Noreste 24 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 16° Noreste 24 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 16° Noreste 25 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 16° Noreste 25 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 15° Noreste 24 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 14° Noreste 23 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 14° Noreste 21 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 13° Noreste 20 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 14° Noreste 20 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 13° Noreste 20 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 14° Noreste 19 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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