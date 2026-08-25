comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 13 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noroeste 26 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 28 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 32 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 32 - 52 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 24 - 41 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Oeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Norte 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Norte 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Noroeste 26 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noroeste 26 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Noroeste 19 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Norte 20 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Norte 24 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Norte 28 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Norte 29 - 48 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Norte 32 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. ¿Se adelanta Santa Rosa?:qué día se espera un tormentón en Buenos Aires para cerrar agosto

    ¿Se adelanta Santa Rosa?: qué día se espera un tormentón en Buenos Aires para cerrar agosto

  2. Evolución del clima en Tucumán:máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

    Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

  3. Evolución del clima en Santa Cruz:máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

    Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

  4. Evolución del clima en Santa Fe:máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

    Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

  5. Del frío extremo a las lluvias:cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires y cuándo mejora el clima

    Del frío extremo a las lluvias: cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires y cuándo mejora el clima
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Vaca Muerta:el Gobierno le transfirió a Río Negro dos rutas nacionales clave

Vaca Muerta: el Gobierno le transfirió a Río Negro dos rutas nacionales clave

La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse para analizar la agenda parlamentaria en la previa de una sesión clave

Según un estudio de la Universidad Di Tella, la confianza en el Gobierno subió por segunda vez en el año

Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete:los temas tratados y cómo sigue la semana para el Gobierno

Economía

La industria sigue sin recuperarse:la producción cayó en julio y acumula una baja del 2%, según la Unión Industrial Argentina

La industria sigue sin recuperarse: la producción cayó en julio y acumula una baja del 2%, según la Unión Industrial Argentina

Fecha de cobro jubilados ANSES:los pagos del 24 al 28 de agosto y cómo queda el calendario según el DNI

Vouchers Educativos 2026:confirmaron las fechas de pago y cuánto cobra cada familia

La inflación de agosto volvería a ubicarse por debajo del 2% y podría acercarse al piso de la era Milei

Internacionales

Terremotos en Costa Rica:un sismo de magnitud 5 y réplicas sacudieron la capital

🚨 URGENTE - TERREMOTOS EN COSTA RICA | El epicentro de ambos sismos se ubicó cerca de la capital

Estados Unidos prepara una revocación masiva de visas:a quiénes alcanzaría

Irán ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quien mate a Barron Trump:“Esto es solo el principio”

Atentado contra las Torres Gemelas:logran identificar una nueva víctima del 11-S gracias a una tecnología inédita