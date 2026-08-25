Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 32 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.