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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 29 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 37 - 64 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 26 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 37 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 37 - 64 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 12° Norte 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° Norte 29 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° Norte 31 - 51 km/h 0% Cubierto
06:00 12° Norte 32 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° Norte 30 - 52 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° Norte 27 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° Norte 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 11° Norte 29 - 52 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 13° Norte 29 - 52 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 15° Norte 31 - 55 km/h 0% Soleado
13:00 22° 15° Norte 32 - 57 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 15° Norte 34 - 60 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 14° Norte 36 - 63 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 13° Norte 37 - 64 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 11° Norte 37 - 64 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 10° Norte 35 - 63 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° Norte 33 - 60 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° Noreste 32 - 56 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° Noreste 29 - 52 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° Noreste 26 - 47 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° Norte 26 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° Norte 26 - 42 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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