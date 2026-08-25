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Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 26 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol18:30
Horas de luz11h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:21 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 26 - 31 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noreste 26 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 26 - 29 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Noreste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Noreste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Este 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Este 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Este 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Noreste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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