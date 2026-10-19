comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Este 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Este 13 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:06
Puesta del sol19:11
Horas de luz13h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:06 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 13h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Sureste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Sureste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 10° Sureste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 11° Este 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 12° Este 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 12° Noreste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 12° Noreste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 12° Noreste 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 12° Este 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 12° Este 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 12° Este 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 11° Este 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 11° Este 12 - 29 km/h 0% Soleado
20:00 13° 10° Este 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 10° Este 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 10° Este 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 10° Este 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 10° Este 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Ciudad de Buenos Airestiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Clima en el AMBA:qué día la temperatura llegará a 22 grados y se sentirá la primavera

    Clima en el AMBA: qué día la temperatura llegará a 22 grados y se sentirá la primavera

  2. Pronóstico extendido para Santa Fe:qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

    Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

  3. Pronóstico extendido para Tucumán:qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

    Pronóstico extendido para Tucumán: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

  4. Día de la Madre con frío en Buenos Aires:cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

    Día de la Madre con frío en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

  5. Pronóstico extendido para Misiones:qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

    Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Juan Carlos Maqueda en La Mirada, con Javier García:analizó la crisis de confianza en la Justicia y cuestionó los ataques de Milei a la prensa

🇦🇷 EXCLUSIVO | Entrevista al ex Ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda

Diputados:los proyectos clave que el Gobierno buscará aprobar en una sesión decisiva

El Gobierno acelera su plan militar:más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

La reforma política se demora:el Gobierno no consigue los votos y cambia su estrategia para 2027

Economía

Día de la Madre 2026:las ventas volvieron a caer y un dato revela qué regalos eligieron los argentinos

Día de la Madre - regalos

ANSES confirmó quiénes cobran del 19 al 23 de octubre:calendario completo por DNI

Jubilados ANSES:cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

La demanda de dólares sigue alta:desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones

Internacionales

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”:La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

“Cierren sus fronteras antes de que sea tarde”: La advertencia de Trump a Macron en medio de los disturbios en Francia

Alerta del FBI por el uso de inteligencia artificial para interferir en las elecciones

Macron habló tras los disturbios en Francia:“Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”

En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural:ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet