Evolución del clima en Córdoba: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cubierto, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 25 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 20 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:41
|Puesta del sol
|18:56
|Horas de luz
|11h 15m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|94%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:41 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 46 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Noreste 7 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Noreste 7 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|8°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|8°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|10°
|8°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|8°
|Noreste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|8°
|7°
|Noreste 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|8°
|7°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|9°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|14°
|14°
|Noreste 14 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|16°
|16°
|Noreste 15 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|18°
|18°
|Noreste 17 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|19°
|19°
|Noreste 18 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Noreste 19 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|20°
|20°
|Noreste 20 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Noreste 20 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|19°
|19°
|Noreste 19 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Noreste 17 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Noreste 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 17 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Noreste 16 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Norte 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Norte 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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