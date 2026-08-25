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Evolución del clima en Córdoba: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cubierto, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 20 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 16 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 20 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 21°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:56
Horas de luz11h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:41 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 46 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noreste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Noreste 17 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noreste 18 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noreste 20 - 46 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 20 - 45 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 19 - 44 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noreste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noreste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Noreste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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