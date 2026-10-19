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Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 10 - 23 km/h
Lluvia
30% 0.7 mm
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Noreste 17 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Noreste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:32
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:32 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Norte 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 10° Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 10° Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 10° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 10° Noreste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 11° Noreste 10 - 23 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 14° 12° Noreste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 12° Noreste 16 - 38 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 12° Noreste 17 - 39 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 13° Noreste 17 - 42 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 13° Noreste 17 - 41 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 14° Noreste 17 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 15° Noreste 18 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 14° Noreste 17 - 41 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 14° Noreste 15 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 14° Noreste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 14° Noreste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 14° Noreste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 13° Noreste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 13° Noreste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 13° Noreste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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