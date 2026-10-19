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Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Este 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:15
Puesta del sol19:05
Horas de luz12h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:15 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 12h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 31 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 12° Sureste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 11° Sureste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 11° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 11° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 10° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 10° Sureste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 11° Este 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 12° Este 9 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 13° Este 8 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 14° Este 7 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 15° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 16° Este 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 16° Este 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 17° Sureste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 17° Sureste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 17° Sureste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 17° Sureste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 17° Este 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 16° Este 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 15° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 15° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 14° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 14° Este 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 14° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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