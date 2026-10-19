Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.