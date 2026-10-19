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Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Este 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noreste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Este 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:17
Puesta del sol19:16
Horas de luz12h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:17 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 11° Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 13° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 14° Este 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 16° Noreste 9 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 19° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 17° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 18° Noreste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 18° Noreste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 18° Noreste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 18° Noreste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 16° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 14° Este 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 12° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 12° Este 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 11° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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