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Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Este 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sureste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:13
Puesta del sol19:01
Horas de luz12h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:13 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 12h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 11 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sur 7 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 11° Sureste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 11° Sureste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 11° Sureste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 11° Sureste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 12° Este 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 14° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 16° Este 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 16° Este 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 18° Este 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 19° Este 12 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 19° Sureste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 20° Sureste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 21° Sureste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 21° Sureste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 20° Sureste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 20° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 19° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 17° Sureste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 16° Sureste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 15° Sureste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 14° Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 14° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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