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Evolución del clima en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Noreste 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 20 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 33 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:51
Horas de luz11h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:47 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 33 - 39 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 33 - 38 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Norte 20 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Noreste 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Norte 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Norte 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Norte 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Norte 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Norte 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Norte 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Norte 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Norte 15 - 32 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Norte 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noreste 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noreste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Noreste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Noreste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Noreste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Norte 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Norte 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Norte 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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