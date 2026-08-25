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Evolución del clima en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo nubes y claros, el clima en La Rioja promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Noreste 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Oeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:50 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 7 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Suroeste 7 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sur 4 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 4 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Este 4 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Este 4 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Este 4 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 22° 25° Este 3 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 22° 25° Noreste 3 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 22° 25° Noreste 3 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Norte 2 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Oeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Oeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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