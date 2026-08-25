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Evolución del clima en Mendoza: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Oeste 2 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:01 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 6 - 22 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Norte 0 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Sur 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Sur 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Sur 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noreste 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noreste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Este 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Norte 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noroeste 3 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Oeste 2 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Noroeste 5 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Oeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Oeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Oeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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