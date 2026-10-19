Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cubierto, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Mendoza se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:49
|Puesta del sol
|19:51
|Horas de luz
|13h 2m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|59%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?
Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 06:49 y se pone a las 19:51, dando aproximadamente 13h 2m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sur 6 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Norte 0 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|14°
|13°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|13°
|12°
|Sur 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|13°
|11°
|Sur 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|11°
|Sur 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|10°
|Sur 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|13°
|11°
|Sur 9 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|14°
|12°
|Sureste 10 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|15°
|13°
|Sur 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|14°
|Sur 11 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|15°
|Sur 10 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|17°
|15°
|Sur 9 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|17°
|Sur 7 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|19°
|Sur 3 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Este 2 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|20°
|Sur 1 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|20°
|Norte 1 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Oeste 1 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|17°
|Sur 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|17°
|Sur 5 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|16°
|15°
|Noreste 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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