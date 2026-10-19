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Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Luján de Cuyo
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cubierto, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 1 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:49
Puesta del sol19:51
Horas de luz13h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 06:49 y se pone a las 19:51, dando aproximadamente 13h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 6 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Norte 0 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 13° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 12° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 11° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 11° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 10° Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 11° Sur 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 12° Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 13° Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 14° Sur 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 15° Sur 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 15° Sur 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 17° Sur 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 19° Sur 3 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Este 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sur 1 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Norte 1 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Oeste 1 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 17° Sur 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Este 4 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 15° Noreste 7 - 15 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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