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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cubierto, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Este 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:03
Puesta del sol18:53
Horas de luz12h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:03 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 12h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 13 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sur 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 11° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 11° Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 11° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 11° Sureste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 11° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 12° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 14° Este 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 15° Este 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 16° Sureste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 18° Sureste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 19° Sur 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 18° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 18° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 18° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 18° Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 17° Sur 10 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 17° 15° Sur 12 - 24 km/h 0% Soleado
20:00 17° 15° Sureste 10 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 15° Sureste 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 13° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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