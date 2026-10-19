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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (12 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 15 - 30 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Este 13 - 30 km/h
Lluvia
80% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 8 - 23 km/h
Lluvia
80% 0.9 mm

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:39
Puesta del sol19:55
Horas de luz13h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:39 y se pone a las 19:55, dando aproximadamente 13h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Este 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° Noreste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° Este 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° Este 11 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 11° Este 12 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 12° Este 14 - 26 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 12° Este 15 - 30 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 13° Este 16 - 34 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 13° 10° Este 16 - 35 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 14° 10° Noreste 17 - 36 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 16° 12° Noreste 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 12° Noreste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 11° Noreste 17 - 37 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 15° 12° Noreste 14 - 36 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 14° 12° Este 13 - 30 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 14° 12° Este 10 - 26 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 11° Este 12 - 23 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 13° 12° Sureste 10 - 26 km/h 80% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 13° 12° Sureste 9 - 24 km/h 90% 2.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 13° 12° Este 8 - 23 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 13° 12° Este 8 - 20 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 12° Este 6 - 17 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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