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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Norte 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 24 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noreste 20 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 25 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:17
Puesta del sol19:37
Horas de luz13h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:17 y se pone a las 19:37, dando aproximadamente 13h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 47 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 9 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 11 - 27 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Soleado
07:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Soleado
08:00 Noreste 13 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 11° Norte 14 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 14° 10° Norte 14 - 31 km/h 0% Soleado
11:00 16° 12° Norte 15 - 33 km/h 0% Soleado
12:00 18° 14° Norte 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 14° Norte 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 15° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 15° Noreste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 14° Noreste 20 - 40 km/h 0% Nubes altas
17:00 17° 12° Noreste 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 10° Noreste 25 - 47 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° Noreste 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° Noreste 22 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° Noreste 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° Noreste 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° Noreste 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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