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Pronóstico extendido para San Juan: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Este 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Sureste 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 27°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:48
Horas de luz12h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 06:50 y se pone a las 19:48, dando aproximadamente 12h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 17° Noreste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 15° Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 14° Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 13° Noreste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 13° Noreste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 13° Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Este 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 14° Sur 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 16° Este 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 18° Sureste 5 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 21° 20° Este 3 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 22° Norte 0 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 23° Noroeste 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 24° Oeste 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 25° Sur 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 24° Sureste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 22° Sureste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 21° Sur 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 19° Sur 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 18° Sur 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 19° Sur 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 18° Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 17° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 17° Sur 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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