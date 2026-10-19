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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Noroeste 11 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 12 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:39
Puesta del sol19:41
Horas de luz13h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:39 y se pone a las 19:41, dando aproximadamente 13h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 10° Norte 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 10° Norte 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 10° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° Noreste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 10° Noreste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 10° Este 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 10° Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 12° Sureste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 13° Sureste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Este 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 17° Norte 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 16° Norte 8 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 16° Norte 10 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 16° Norte 11 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 17° Norte 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 17° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 16° Noroeste 11 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 17° 16° Noroeste 11 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 14° Noroeste 12 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 15° 12° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 12° Norte 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 12° Norte 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 12° Norte 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 11° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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