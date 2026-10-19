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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (4.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 7 - 15 km/h
Lluvia
60% 0.6 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sureste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:24
Puesta del sol20:20
Horas de luz13h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:24 y se pone a las 20:20, dando aproximadamente 13h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 15 - 30 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Oeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Oeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 5 - 11 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 11° Sur 7 - 15 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 11° 10° Sureste 7 - 16 km/h 70% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 13° 11° Este 10 - 24 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 13° 10° Este 14 - 27 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 13° 10° Este 15 - 29 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 12° 10° Este 13 - 30 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 12° Este 11 - 26 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 12° 10° Este 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° Sureste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Sureste 13 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° Sureste 9 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 10° Sureste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sur 3 - 9 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 5 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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