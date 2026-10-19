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Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Este 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Este 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Este 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:18
Puesta del sol19:17
Horas de luz12h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:18 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 12h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 11° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 13° Este 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 15° Este 12 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 18° 16° Noreste 10 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 19° 17° Noreste 9 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 20° 18° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 20° 18° Noreste 8 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 20° 18° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 18° Este 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 18° Este 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 17° Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 15° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 14° Este 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 13° Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 13° Este 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 12° Noreste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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