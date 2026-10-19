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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo cubierto, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
23°
Viento
Noreste 19 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noreste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 24°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:36
Puesta del sol19:27
Horas de luz12h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:36 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 21 - 46 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 4 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Sureste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 14° Este 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 13° Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 13° Este 10 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 14° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 14° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 16° Noreste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 17° Noreste 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 18° Noreste 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 19° Noreste 21 - 45 km/h 0% Cubierto
15:00 23° 19° Noreste 21 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 19° Noreste 21 - 45 km/h 0% Cubierto
17:00 23° 19° Noreste 19 - 44 km/h 0% Cubierto
18:00 22° 19° Noreste 17 - 40 km/h 0% Cubierto
19:00 22° 20° Noreste 12 - 34 km/h 0% Cubierto
20:00 21° 19° Noreste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
21:00 21° 18° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
22:00 20° 17° Noreste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 16° Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 15° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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