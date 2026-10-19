Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo cubierto, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 29°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:36
|Puesta del sol
|19:27
|Horas de luz
|12h 51m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|59%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?
Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:36 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 51m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 21 - 46 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sur 4 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|16°
|14°
|Este 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|15°
|13°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|15°
|13°
|Este 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|15°
|13°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|15°
|13°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|15°
|13°
|Este 10 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|14°
|Este 11 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|14°
|Noreste 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|16°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|20°
|17°
|Noreste 18 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|21°
|18°
|Noreste 18 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|23°
|19°
|Noreste 21 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|23°
|19°
|Noreste 21 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|23°
|19°
|Noreste 21 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|23°
|19°
|Noreste 19 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|22°
|19°
|Noreste 17 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|22°
|20°
|Noreste 12 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|21°
|19°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|21°
|18°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|20°
|17°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|19°
|16°
|Noreste 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|18°
|15°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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