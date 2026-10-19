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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 10 - 30 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Noche
Cubierto
Viento
Sur 6 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 13 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:13
Puesta del sol20:23
Horas de luz14h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:13 y se pone a las 20:23, dando aproximadamente 14h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 13 - 35 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 11 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 4 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Oeste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° Oeste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° Oeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° Oeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° Oeste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° Suroeste 10 - 30 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 10° Sur 13 - 34 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 12 - 35 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Suroeste 9 - 29 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Suroeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 Sur 6 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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