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Pronóstico extendido para Tucumán: qué esperar del clima este 19 de octubre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 19 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 1 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sur 4 - 19 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Suroeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 6 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación59%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 19 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 06:41 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 19 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 6 - 22 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 14° Sur 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Sur 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sur 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 13° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sur 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Sureste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 14° Sur 1 - 7 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Sur 1 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sur 2 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Este 1 - 12 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 17° Noroeste 1 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 17° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sur 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 5 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sur 4 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 18° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 18° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Suroeste 3 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 15° 16° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 16° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 15° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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