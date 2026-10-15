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Marcos Rojo no fue habilitado para jugar la Copa Libertadores con Estudiantes: el artículo en el que se apoyó la Conmebol para la negativa

El ente que rige el fútbol sudamericano rechazó el pedido del Pincha luego de su inscripción. ¿Qué dice la norma que el León apelará en el TAS?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Marcos Rojo en Estudiantes.
Marcos Rojo en Estudiantes. Foto: X
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La Conmebol rechazó la habilitación Marcos Rojo para jugar la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata porque no cumple con el artículo 6.3.b del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA.

Para poder inscribir a Rojo en la AFA, Estudiantes recurrió al artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo N.º 557/09 y el artículo 6.4 del RETJ. Sin embargo, la máxima autoridad del fútbol sudamericano considera que no se cumplen los requisitos para invocar el artículo 6.3.

Si bien el defensor puede quedar habilitado en el torneo local gracias a este apartado, el mismo pierde validez para las competencias internacionales. La propia Conmebol elevó una consulta formal a la FIFA para para constatar si el artículo 6.4 constituía una causal válida para anotar jugadores fuera de la ventana de transferencias.

Marcos Rojo en Estudiantes.
Marcos Rojo en Estudiantes. Foto: X

En ese sentido, el organismo habría obtenido una respuesta negativa y de esta manera Marcos Rojo se perderá, al menos, el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante el Flamengo.

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A través de un comunicado, Estudiantes de La Plata adelantó que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para destrabar la situación del jugador y pedir una cautelar, con el objetivo de que juegue, al menos, la vuelta en Brasil.

¿Qué dice el artículo de la FIFA invocado por Conmebol?

La Conmebol rechazó habilitar a Rojo para jugar la Libertadores con Estudiantes porque afirma que no cumple con el artículo 6.3.b del RETJ. El mismo, reza lo siguiente:

Las asociaciones miembro están autorizadas excepcionalmente a inscribir jugadores fuera de los periodos de inscripción en los siguientes casos:

Marcos Rojo en Estudiantes.
Marcos Rojo en Estudiantes. Foto: X

a) Se podrá inscribir fuera del periodo de inscripción al jugador profesional que haya rescindido unilateralmente su contrato con causa justificada, o cuyo contrato haya sido rescindido unilateralmente por su club sin causa justificada. Tras recibir la solicitud del CTI, la Secretaría General de la FIFA deberá evaluar prima facie y con urgencia si la rescisión unilateral tuvo o no causa justificada y, en función de ello, permitir o denegar la inscripción. Dicha evaluación prima facie se hará sin perjuicio de futuras decisiones del Tribunal del Fútbol sobre las consecuencias de la rescisión del contrato.

b) Se podrá inscribir con el club contratante después de que expire el periodo de inscripción respectivo, al jugador profesional cuyo contrato haya terminado de forma natural o se haya rescindido de mutuo acuerdo antes de que finalice el periodo de inscripción aplicable al club contratante.

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Matias Greisert
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Redactor

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